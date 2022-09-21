Москва, 21 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу разъяснил параметры частичной мобилизации, которая с 21 сентября началась в стране. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны.

Сергей Шойгу

«Мобилизованные граждане получат статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — отметил глава российского оборонного ведомства.

Он также добавил, что мобилизованным гражданам будет установлен соответствующий уровень денежного содержания.

Вместе с тем сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях.

Шойгу подчеркнул, что поручил приступить к исполнению указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

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