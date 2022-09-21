Единственный шанс на спасение — о референдумах в Донбассе
Якутск, 21 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Агрессия НАТО вынуждает жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей принять решение о вхождении этих территорий в состав России. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярёв, сообщил телеканал «Якутия 24».
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Референдум дает гарантию, что Россия никогда не оставит братьев в беде, также подчеркнул Николай Дягтярёв. Он напомнил, что частью РФ Донбасс собирался стать ещё в 2014 году — тогда жители ДНР и ЛНР говорили, что считают свои регионы частью России.
Он уверен, что референдумы в Донбассе — это то, чего ждала вся Россия.
Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по вопросу о воссоединении с Россией состоятся с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Ранее решение об этом приняли власти освобождённых от киевских боевиков территорий б. УССР.