Москва, , 09:21 — REGNUM Россия сделает всё для обеспечения безопасных условий проведения референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Об этом 21 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в обращении.

Владимир Путин Archive.government.ru

«Россия сделает всё чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов в Донбассе и в обратившихся к РФ областях», — сказал Путин.

Напомним, 20 сентября Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области приняли решение о проведении референдумов по вхождению в состав России. Они пройдут с 23 по 27 сентября.