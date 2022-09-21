Мадрид, 21 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Энергический рынок Европы перестал функционировать, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом сообщает 21 сентября издание Fortune.

(сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain Педро Санчес

В преддверии Генассамблеи ООН испанский премьер, обращаясь к своим коллегам из других стран, призвал не делать из текущего энергетического кризиса препятствие для борьбы с климатическим кризисом. Для описания текущей ситуации в энергетике ему хватило одной фразы.

«Рынок, который не работает», — так охарактеризовал Санчес энергетическую систему Европы.

В странах Европы возникли большие противоречия между обещаниями перейти на зелёную энергию и необходимостью потреблять электроэнергию и тепло по мере приближения зимы. Санчес полагает, что страны ЕС не должны отказываться от перехода к возобновляемым источникам энергии.

«Извлекая уроки из модели пандемии, почему бы нам не централизовать закупки газа, как мы сделали с вакцинами?» — предложил испанский премьер.

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