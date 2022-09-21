Москва, 21 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ожидается высокая явка на референдум о воссоединении с Россией. Об этом 21 сентября заявил эксперт Республиканского института политических и социологических исследований Сергей Юхин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Куликов ИА REGNUM Севастополь, площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума. 2014

По словам эксперта, в пользу высокой явки на голосовании говорят результаты социальных опросов.

«Я не люблю делать прогнозы, но после того как были объявлены даты референдумов и Путин поддержал эту идею и отметил, что будет обеспечена безопасность, вопрос актуализируется, и те, кто сомневался, сделают свой выбор и придут на участки. И число сторонников за воссоединение с Россией освобожденных территорий тоже увеличится», — сказал Юхин.