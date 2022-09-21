Песков прокомментировал «секретный» пункт в указе о мобилизации
Москва, 21 сентября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Отсутствие пункта №7 в указ президента «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» объясняется тем, что он для служебного пользования. Об этом 21 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Он для служебного пользования, и поэтому я не могу его раскрыть», — заявил Песков.
По его словам, в пункте идёт речь о количестве призываемых до 300 тыс. человек, о чём ранее уже говорил в интервью глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.