Москва, 21 сентября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Отсутствие пункта №7 в указ президента «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» объясняется тем, что он для служебного пользования. Об этом 21 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Он для служебного пользования, и поэтому я не могу его раскрыть», — заявил Песков.

По его словам, в пункте идёт речь о количестве призываемых до 300 тыс. человек, о чём ранее уже говорил в интервью глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.