Новосибирск, 21 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Депутаты горсовета Новосибирска рассмотрели вопрос о внесении изменений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2018–2030 годы. Объём финансирования программы предлагается увеличить на 28 658,2 млн рублей — до 166 106,7 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Транспорт

Согласно озвученным изменениям, в городе хотят увеличить количество мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры. Речь об обустройстве пешеходных подходов к железнодорожным остановочным пунктам, формировании транспортно-пересадочных узлов, организации велосипедных дорожек и перехватывающих парковок, строительстве дорог, создании транспортных развязок, строительстве линий метрополитена и трамвайных линий.

Отмечается, что в рамках внедрения интеллектуальных транспортных систем на дополнительные мероприятия по реализации автоматизированной системы управления дорожным движением предосмотрены 106 млн рублей.