Донецк, 21 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Киевский режим обязательно попытается причинить физический ущерб на территориях, где объявлены референдумы о воссоединении с Россией. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил 21 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«Нет никаких сомнений, что противник, где сможет физически нанести ущерб, совершить обстрел или провокацию, — он будет это делать», — подчеркнул Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Пушилин заявил, что проведение референдума и воссоединение с Россией обеспечит новый уровень безопасности для жителей ДНР.

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