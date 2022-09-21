Москва, 21 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области фиксируется высокий уровень поддержки проведения референдума о воссоединении с Россией. Об этом 21 сентября заявил эксперт Республиканского института политических и социологических исследований Сергей Юхин на круглом столе ЭИСИ на тему «Почему жители освобожденных территорий хотят быть с Россией?» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба тюменского отделения МГЕР В ЛНР готовятся к референдуму

«Поддержка референдума ДНР — 86%, ЛНР — 87%, Запорожская область — 83%, Херсонская область — 72%. Мы можем провести динамику по Запорожской и Херсонской области, и мы видим динамику», — сказал Юхин.

По его словам, в ДНР и ЛНР свыше 90% тех, кто готов участвовать в референдуме планируют проголосовать за воссоединение с Россией, а в Запорожской и Херсонской областях этот показатель составляет свыше 80%.