Москва, 21 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Сегодня, 21 сентября, некоторые пользователи интернета сообщили о сбое в работе портала «Госуслуги».

Mosreg.ru Госуслуги

По их словам, на портале высвечивается надпись: «Сервис недоступен. Вы получите доступ, как только работа будет восстановлена».

При этом жители Москвы не испытывали никаких затруднений при попытке зайти на сайт государственных услуг.

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