Москва, 21 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Претензии президента Польша Анджея Дуды к России не укладываются ни в какие правовые и моральные рамки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

«Смешно и жалко слушать заявления Дуды. Видимо, он настолько впал в безумие, что кто-то кому-то что-то должен, что ранее сам уже просил Германию выплатить Варшаве репарации. Теперь он придумал, что Россия кому-то что-то должна. Кстати, они и к России обращались с аналогичной просьбой. Это уже похоже на маниакальную идею, которую Дуда применяет по отношению к другим странам. Но, видимо, забывает, что и к Польше не одна страна может предъявить претензии и потребовать выплатить за тот или иной период исторического развития репарации», — считает собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заявление о том, что Россия якобы должна выплатить киевскому режиму «военные репарации», президент Польши Анджей Дуда сделал, выступая на трибуне Генеральной ассамблеи ООН.

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