Рига, 21 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. По соображениям безопасности власти Латвии не станут выдавать избегающим мобилизации гражданам РФ гуманитарные визы. Об этом 21 сентября написал глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс на своей странице в одной из соцсетей.

Saeima Эдгарс Ринкевичс

«В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами», — отметил он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая призывают все стороны конфликта на территории бывшей УССР к прекращению огня и диалогу для урегулирования.