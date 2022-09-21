Пекин, 21 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Власти Китая призывают все стороны конфликта на территории бывшей УССР к прекращению огня и диалогу для урегулирования. Об этом 21 сентября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Министерство иностранных дел КНР Ван Вэньбинь

«Позиция Китая по кризису [на территории б. УССР] является последовательной и ясной. Призываем все стороны к диалогу и консультациям, чтобы положить конец боевым действиям и найти пути урегулирования законных опасений всех сторон в сфере безопасности», — сказал он, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о начале в России частичной мобилизации.

Также китайский дипломат уточнил, что Пекин рассчитывает на то, что международное сообщество «должно создать подходящее пространство и условия» для того, чтобы вести переговоры по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов заявил, что граждан России, которые ограниченно пригодны для военной службы, согласно действующему российскому законодательству, не будут призывать в ходе ранее объявленной частичной мобилизации.