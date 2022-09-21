Москва, 21 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Предложение и конкуренция на российском авторынке постепенно растет, что ведет к оживлению автокредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявила заместитель руководителя департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Ольга Захарова.

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«Для весны 2022 года характерно падение объемов автокредитования в России. Это связано с экономической неопределенностью, увеличением процентных ставок, уходом части производителей с рынка, ростом цен на автомобили как российского, так и зарубежного производства, — сказала Захарова. — Рост выдачи автокредитов в летние месяцы, в частности в августе, объясняется снижением ключевой ставки, процентных ставок банков при предоставлении автокредитов, возобновлением государственной поддержки рынка автокредитования и российского автопрома. Общий бюджет программ стимулирования спроса на российские автомобили составит 20,7 млрд рублей».

По ее словам, предложение и конкуренция на российском авторынке постепенно растет, что ведет к оживлению автокредитования, однако восстановления спроса на автокредиты на уровне августа-сентября 2021 года ожидать не приходится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что рынок автокредитования в РФ будет постепенно оживать, если в стране продолжит расти востребованность автомобилей китайского производства.