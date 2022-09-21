Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В своём обращении президент РФ Владимир Путин дал понять, что мы никому не можем доверить защиту безопасности нашей страны и обязаны обеспечить её всеми имеющимися средствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил политолог, публицист Юрий Светов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Эксперт отметил, что объявленная Путиным частичная мобилизация показывает, что Россия готова к вызовам со стороны тех, кому мы противостоим. Светов подчеркнул, что сейчас Россия сражается именно с НАТО, а киевский режим всего лишь является маской, которая прикрывает действия НАТО.

«То есть возникает угроза перевода специальной военной операции уже в более мощный конфликт. И будет эта частичная мобилизация людей, кто имеет опыт службы в армии, кто может понадобиться сейчас. И достаточно чётко заявлено, что мы по-прежнему убеждены в том, что защищать безопасность своей страны мы никому не можем доверить. Мы сами её обеспечиваем и будем продолжать обеспечивать», — заявил Юрий Светов.

Эксперт добавил, что если Киев продолжит получать оружие от западных стран, то тогда следует ожидать ударов по коммуникациями, по центрам принятия решений. Светов напомнил ранее высказанные Путиным слова о том, что Россия еще не приступила к по-настоящему военным действиям.

Между тем из-за объявленной частичной мобилизации стоит ожидать, что будет много споров, полагает эксперт. Светов отметил, что сам является капитаном запаса.

«Когда я состоял в действующем запасе, там каждый год надо было ездить на сборы. Всё это, конечно, не вызывало восторга, потому что у тебя есть планы в мирной жизни, тут раз, отрываешься и занимаешься переподготовкой. Есть люди, у которых это вызовет нормальную реакцию: ты — мужчина, ты — военнообязанный, значит надо выполнять этот долг. Кто-то, конечно, не захочет этого делать. Надо быть готовым, что споров и шума вокруг этого решения будет очень много», — считает эксперт.

Ранее Светов заявил, что поддержка референдумов на территории ДНР, ЛНР и в областях бывш. УССР является ответными ожиданиям российского общества. В своём выступлении Путин ответил на ряд актуальных вопросов о дальнейшей судьбе и положении этих территорий.