Донецк, 21 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике с воодушевлением воспринимают сделанные утром заявления президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу по спецоперации, заявил 21 сентября глава республики Денис Пушилин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«Мы воспринимаем это с воодушевлением. Наконец у нас появляется возможность высказать во всеуслышание свою позицию о нашем желании вернуться домой», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ.

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