Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 21 сентября провел встречу с лидерами стран Западных Балкан и Косово в Нью-Йорке.

Балканы

В коммюнике Евросоюза говорится, что «ЕС и Западные Балканы будут вместе противостоять вызовам», связанным со специальной операцией России на территории б. УССР, а «ЕС включил Западные Балканы в инициативы по смягчению воздействия военных действий на экономику».

Боррель заверил приглашенных лидеров — президента Сербии Александра Вучича, и. о. премьер-министра Черногории Дритана Абазовича, главу Косово Вьосы Османи, премьер-министра Албании Эди Рамы, премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевски и председателя президентства Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича — в том, что ЕС поможет странам Западным Балканам добиться увеличения уровня энергетической безопасности от России и более эффективно бороться с кибератаками.

Встреча состоялась до выступления президента РФ Владимира Путина о начале частичной мобилизации в РФ и прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН.