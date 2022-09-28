Башкирия, 16 мая, 2012, 09:32 — ИА Регнум. Более 2 тысяч жителей Башкирии стали участниками Национального дня посадки леса. В общей сложности леса республики пополнились за этот день более чем на 104 тысячи молодых деревьев на площади 64 га. В 2011 году в Национальный день посадки леса башкирские леса стали богаче на 15 тысяч деревьев, сообщили 16 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Башкирия.

В столичном Парке лесоводов Башкирии в "зеленый" день было посажено несколько памятных аллей. В их посадке приняли участие работники лесного хозяйства, студенты Уфимского лесхоз-техникума, а также руководители государственных органов и члены Правительства республики.