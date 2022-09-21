Симферополь, 21 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Власти Крыма окажут помощь проведению частичной мобилизации, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Kremlin.ru Сергей Аксенов

По его словам, правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении частичной мобилизации.

Напомним, в регионах России создают комиссии по проведению частичной мобилизации. Указ о её проведении подписал президент РФ Владимир Путин.