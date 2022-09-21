Чешский премьер призвал и дальше оказывать помощь киевскому режиму
Прага, 21 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал объявленную президентом России Владимира Путина частичную мобилизацию «попыткой дальнейшей эскалации» конфликта на территории б. УССР.
President Of Ukraine
Петр Фиала
В ответ на обращение главы Путина Фиала написал в соцсети, что это «еще одно доказательство того, что Россия является единственным агрессором».
Также он заявил о необходимости оказывать помощь киевскому режиму и призвал и дальше «оказывать ее в наших собственных интересах».