Прага, 21 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал объявленную президентом России Владимира Путина частичную мобилизацию «попыткой дальнейшей эскалации» конфликта на территории б. УССР.

President Of Ukraine Петр Фиала

В ответ на обращение главы Путина Фиала написал в соцсети, что это «еще одно доказательство того, что Россия является единственным агрессором».

Также он заявил о необходимости оказывать помощь киевскому режиму и призвал и дальше «оказывать ее в наших собственных интересах».