Париж, 21 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Первая леди Франции Брижит Макрон встретилась с Еленой Зеленской, женой главы киевского режима Владимира Зеленского, в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает BFM TV.

Presidencia de la República Mexicana Брижит Макрон

Две женщины разговаривали около часа. Стороны обсудили прием детей и подростков с территории бывш. УССР, чтобы они могли продолжить лечение рака во французских больницах. Еще одна обсуждаемая тема — это обучение молодых беженцев с территории бывш. УССР во Франции.

Жена главы киевского режима назвала отношения с Еленой Зеленской «не только теплыми, но и дружескими».

Напомним, во время визита к детям-беженцам с территории бывш. УССР в Эпине-сюр-Сен в марте Брижит Макрон призналась, что «переписывалась» с Еленой Зеленской.