Продолжит ли в РФ расти объем денежных переводов за рубеж? Прогноз
Москва, 21 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Санкции стали главной причиной того, что жители РФ нарастили денежные переводы за границу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко, комментируя соответствующую новость.
«Такой рост может быть вызван несколькими причинами, но все они являются следствием введения санкций против нашей страны, — сказала экономист. — Уход международных платёжных систем и закрытие корсчетов ряда крупных банков в США и Европе создали трудности при совершении трансграничных переводов для российских граждан. Поэтому сегодня все заинтересованные стороны ищут новые способы оплаты товаров и услуг у зарубежных продавцов. Это и карточный туризм, когда жители РФ открывают карты Visa и Mastercard странах ЕАЭС и затем переводят туда деньги для расчетов. Еще одна причина — это ограничения на оборот доллара и евро на территории РФ. Поэтому граждане стараются перевести свои валютные сбережения на счета соседних дружественных стран».
Продолжит ли расти объем переводов за границу, по ее словам, зависит в числе прочего и от альтернатив, которые предложат российские банки.
«Например, расширят выпуск карты UnionPay или введут платежи в национальных валютах дружественных стран. Банк России постоянно смягчает ограничения на оборот доллара и евро, что снижает потребность в таких переводах», — сказала экономист.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители РФ, надеясь восстановить доходность, утраченную из-за снижения ставок по валютным вкладам в российских банках, переводят часть средств в иностранные.