Москва, 21 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Санкции стали главной причиной того, что жители РФ нарастили денежные переводы за границу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко, комментируя соответствующую новость.

Денежные переводы

«Такой рост может быть вызван несколькими причинами, но все они являются следствием введения санкций против нашей страны, — сказала экономист. — Уход международных платёжных систем и закрытие корсчетов ряда крупных банков в США и Европе создали трудности при совершении трансграничных переводов для российских граждан. Поэтому сегодня все заинтересованные стороны ищут новые способы оплаты товаров и услуг у зарубежных продавцов. Это и карточный туризм, когда жители РФ открывают карты Visa и Mastercard странах ЕАЭС и затем переводят туда деньги для расчетов. Еще одна причина — это ограничения на оборот доллара и евро на территории РФ. Поэтому граждане стараются перевести свои валютные сбережения на счета соседних дружественных стран».

Продолжит ли расти объем переводов за границу, по ее словам, зависит в числе прочего и от альтернатив, которые предложат российские банки.

«Например, расширят выпуск карты UnionPay или введут платежи в национальных валютах дружественных стран. Банк России постоянно смягчает ограничения на оборот доллара и евро, что снижает потребность в таких переводах», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители РФ, надеясь восстановить доходность, утраченную из-за снижения ставок по валютным вкладам в российских банках, переводят часть средств в иностранные.