Москва, 21 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Действия японской компании Exxon Neftegas Limited, которая является оператором проекта «Сахалин-1» и приостановила добычу сырья на сахалинском шельфе, это преднамеренная и продуманная экономическая диверсия, уверен депутат Госдумы РФ от Сахалина Георгий Карлов («Единая Россия»).

Алексей Лукашевич Сахалин

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Депутат обвинил Exxon в нанесении прямого ущерба России и Сахалину.

«В результате такого саботажа партнёры проекта не получают продукцию, люди остаются без работы, а бюджеты РФ и области — без налоговых поступлений.

По моему мнению, необходимо в срочном порядке определяться с юридическом статусом российского оператора «Сахалина-1», целью которого будет являться немедленный вывод из кризиса жизненно важного для нашего региона и всей страны проекта по аналогии с «Сахалином-2». Новому оператору предстоит решить задачи эффективного управления и постараться сохранить ритмичность поставок традиционным партнёрам, а высвобождающиеся мощности направить на внутрироссийский рынок», — написал в своём телеграм-канале Карлов.

Как сообщало ИА REGNUM, профильные комитеты Госдумы в течение недели проведут анализ эффективности реализации соглашений о разделе продукции и предложат инициативы, которые позволят убрать пробелы в законодательстве. Такое поручение дал парламентариям спикер Госдумы Вячеслав Володин.