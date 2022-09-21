София, 21 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Структуры министерства обороны Болгарии приступили к модернизации крупнейшей военной авиабазы страны — аэродрома «Граф-Игнатиево» в Пловдивской области на юге страны. Об этом 21 сентября сообщает БНР.

Krasimir Grozev МиГ-29 ВВС Болгарии

Согласно официальной информации, в течение ближайших нескольких месяцев в регионе будут проведены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы и усовершенствованию систем диспетчерского наблюдения, а также созданию дополнительных инфраструктурных объектов.

Нововведение призвано обеспечить «беспрепятственное базирование» американских истребителей F-16, закупленных Софией в рамках военного контракта с Вашингтоном.

Общая стоимость соответствующих работ не разглашается. Предполагается, что первые восемь из 18 самолетов F-16 Block будут доставлены на «Граф-Игнатиево» в начале 2025-го года.