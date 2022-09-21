Москва, 21 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Граждан России, которые ограниченно пригодны для военной службы, согласно действующему российскому законодательству, не будут призывать в ходе ранее объявленной частичной мобилизации. Об этом 21 сентября заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия России

«Есть закон, тут даже указ ни при чем. Если ограниченно годен к строевой, нестроевой… там есть градация. Но в никакие зоны боевых действий этих людей не пошлют и призывать не будут, потому что есть ограничения по состоянию здоровья», — приводит его слова РИА Новости.

Также Точенов указал, что эти нормы прописаны в российском законе, и добавил, что, согласно новому указу, из состава Вооружённых сил будут увольняться только по трём причинам: по состоянию здоровья, по достижении предельного возраста, по решению суда или в случае осуждения военнослужащего судом.

При этом ответственный секретарь СПЧ уточнил, что граждане России, которые по состоянию здоровья не годны к прохождению военной службы, не будут мобилизованы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ.