Берлин, 21 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Объявленная в России частичная мобилизация является плохим шагом, заявил 21 сентября вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

Он прокомментировал указ президента России Владимира Путина о начале частичной мобилизации. По мнению Хабека, частичная мобилизация в России является «дальнейшей эскалацией» ситуации на территории б. УССР.

Вице-канцлер назвал решение «плохим и неверным шагом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение объявить частичную мобилизацию на территории России прокомментировали в Великобритании, заявив, что это ведёт к дальнейшей эскалации.