Берлин, 21 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Все последние годы Германия не защищает, а попирает устав ООН, действуя вместе со своим хозяином — США, отметил 21 сентября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания канцлера Германии Олафа Шольца.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

Как сообщалось ранее, Шольц в ходе своего выступления на Генассамблее ООН призвал расширить число постоянных членов Совбеза организации, включив в него Германию, которая, по его словам, «соблюдает принципы ООН, выступает за сотрудничество и участвует в нём».

«Немец обнаглел. У сербов спросите, как Германия «соблюдает принципы ООН, выступает за сотрудничество и участвует в нём»! Участвуя в натовских бомбардировках Белграда, она что, по мандату ООН действовала или поправ все нормы Устава этой организации? Грубо поправ! И все последние годы продолжала попирать вместе со своим хозяином — США. Перечислять страны, где это происходило, излишне: они у всех в памяти. В настоящее время, вернее с 2013 года, Германия проявила и проявляет особенную безответственность, спровоцировав государственный переворот в Киеве, подстёгивая гражданскую войну на территории бывш. УССР, репрессии захватившего там власть неофашистского режима, полное подавление там демократии и прав человека.

Обретение такими странами, как Германия, статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН — это путь к возрастанию серьёзнейших опасностей для дела мира и самостоятельности народов нашей планеты. Я бы и Францию, германского подельника по государственным преступлениям на территории б. УССР и американского — по всему миру, лишил бы её нынешнего статуса.

Если и расширять сейчас состав Совета Безопасности ООН, то только за счёт стран незападного мира: Индии, скажем, Египта… Возможно, Мексики, Бразилии…

Продолжать не буду: сейчас вообще не время для этого. Насчёт будущего не то что СБ ООН, а самой этой организации всё решится по итогам нашего военного противостояния агрессии НАТО на территории бывшего СССР (лезут они не только на территорию бывш. УССР), а экономического и политического — по всему миру», — отметил Михаил Демурин.