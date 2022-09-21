Москва, 21 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, заявил 21 сентября министр обороны России Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

По словам Шойгу, мобилизованы будут те, кто служил, имеет боевой опыт. Речи о мобилизации студентов не идет.

Мобилизация проводится для контроля уже освобожденных территорий, уточнил глава Минобороны.

Тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность — 25 млн человек. Частичная мобилизация коснётся 1% от этого числа, добавил он.