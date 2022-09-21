Тбилиси, 21 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Критика посла США в Грузии Келли Дегнан в адрес грузинских властей бывает необоснованной. Об этом 20 сентября в интервью «Общественному телевидению» заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

Последний случай такой критики был связан с принятием закона о расширении полномочий правоохранителей при наблюдении за подозреваемыми в Грузии. Тогда глава американской дипломатии назвала это «шагом назад от демократии».

«Когда у вас нет никаких юридических замечаний и вы говорите такое, то это непонятно. Нам миллион раз говорили, у нас были встречи с представителями посольства, и мы им говорим, что нет никаких замечаний, юридически все чисто», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что замечания были только политические. Для него это непонятно и прискорбно.

Стоит отметить, критика Кобахидзе или других представителей властей Грузии в адрес Дегнан обычно осторожная. Резкие выпады в её отношении делают депутаты парламента республики, предварительно вышедшие из «Мечты», Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили.