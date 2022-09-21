Москва, 21 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Попытка шантажировать Россию ядерным оружием может обернуться против тех, кто это делает, сообщил 21 сентября президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе видеообращения он заявил, что Россия может использовать все средства поражения, имеющиеся у неё в арсенале.

«А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.