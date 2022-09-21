Пенза, 21 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Жители Донбасса и освобожденных территорий свое будущее видят только вместе с Россией. Они хотят снова стать частью русского мира, заявил депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Защита Донбасса и референдумы по воссоединению с Россией — трансляция»

Он отметил, что большая часть жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей хотели бы войти в состав России после завершения спецоперации.

«Вхождение в состав России поддерживают 94% жителей ДНР, 93% — жителей ЛНР, в Запорожской области — 87% и в Херсонской — 80%», — написал Руденский в своем телеграм-канале.

Придя на помощь Донбассу, Россия показала, что не бросит его жителей. Граждане народных республик уже считаются своими людьми, как и жители всех других регионов.

«Для Донбасса возвращение в Россию — надежда на свободное будущее, которое обязательно наступит», — добавил депутат.

Напомним, референдумы по вопросу о воссоединении с Россией состоятся с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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