Москва, 21 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Главные цели спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР остаются неизменными. Об этом 21 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего телеобращения по поводу референдумов на освобожденных территориях бывшей УССР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Также глава Российского государства уточнил, что Луганская Народная Республика (ЛНР) уже освобождена от киевских нацистов полностью, а Донецкая Народная Республика (ДНР) — частично.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада делают попытки подавления суверенных самостоятельных центров развития и пытаются уничтожить Россию.