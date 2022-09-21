Москва, 21 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России действуют в ходе СВО грамотно. Об этом сегодня, 21 сентября, в ходе своего выступления на Первом канале заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства подчеркнул, что российские военные шаг за шагом освобождают свою землю.

«Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября», — сказал Путин.

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