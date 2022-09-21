Москва, 21 сентября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения по поводу референдумов на освобожденных территориях бывшей УССР 21 сентября отметил, что он будет говорить о защите суверенитета и целостности России, а также о поддержке стремления жителей нашей страны самостоятельно определять своё будущее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Также глава Российского государства уточнил, что граждане РФ могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности нашей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что исторические земли Новороссии не хотят оказаться под игом киевского нацистского режима.