Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) намерена статья Германия. Об этом 21 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

Andreas Gerhold Олаф Шольц

Как отметил Шольц, ФРГ в течение многих лет высказывается в пользу реформ Совбеза ООН и его расширения для того, чтобы включить в его состав большее количество стран глобального Юга.

«Германия готова взять на себя большую ответственность в качестве постоянного члена, а в начале — в качестве непостоянного члена в 2027–2028 годах. Я прошу вас поддержать кандидатуру нашей страны, которая соблюдает принципы ООН и которая выступает за сотрудничество и участвует в нем», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на ГА ООН, что Германия продолжит оказывать нацистскому киевскому режиму всестороннюю помощь, включая поставки оружия.