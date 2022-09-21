Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что у него отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает 21 сентября РИА Новости.

МИД России Луис Арсе

«У меня с президентом Путиным отличные, отличные отношения», — ответил боливийский лидер на просьбу дать оценку текущим отношениям Москвы и Ла-Паса.

Арсе в настоящее время находится в Нью-Йорке на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил США в кризисе на территории б. УССР. Вашингтон заинтересован в военном конфликте с Россией, заявил он.

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