Москва, 21 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Москве на базе миграционного центра «Сахарово» создадут полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

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По его словам, процедуру заключения контрактов с Минобороны для поступления на военную службу для иностранных граждан сделают максимально удобной.

Собянин напомнил, что миграционный центр «Сахарово» — это единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов. Здесь иностранные граждане оформляют патенты, подтверждающие право на работу в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM. принят закон о введении в Уголовный кодекс новых понятий, таких как «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

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