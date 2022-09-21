Белгород, 21 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 21 сентября в утреннем обращении к жителям в социальных сетях поделился, что тоже ждёт обращения Владимира Путина.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Ждём обращение президента Российской Федерации. Но, конечно, занимаемся текущей работой», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины накануне объявили о проведении референдумов по вопросу воссоединения с Россией.