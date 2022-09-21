Берлин, 21 сентября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Настоящая война может произойти между двумя членами НАТО — Турцией и Грецией, сообщила обозреватель Каролина Дрютен в своей статье для газеты Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат Турции

Журналистка напомнила, что указанные страны были на пороге конфликта уже несколько раз — в 1980-х годах, 1990-х годах и в 2020 году. Причиной противостояния, как отметила автор, является спор вокруг статуса греческих островов в Эгейском море и месторождений углеводородов в Средиземном море.

Анкара обвиняет Афины в нарушении Лозаннского (1923 год) и Парижского (1947 год) договоров, а также в милитаризации островов. Греция, в свою очередь, заявляет о праве на защиту, поскольку Турция разместила на западном побережье большое число десантных катеров.

Кроме того, обе республики отстаивают свое право на добычу газа на шельфе Средиземного моря. Дрютен подчеркнула, что устав НАТО не определяет действия альянса в случае войны между его членами. Обозреватель полагает, что Североатлантический альянс выступит в качестве посредника, поскольку механизмов исключения стран из НАТО нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября греческий министр иностранных дел Никос Дендиас обратился к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с письмом, в котором указал на угрозу серьезного конфликта между Грецией и Турцией из-за «подстрекательских заявлений» турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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