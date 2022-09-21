Нижний Тагил, Свердловская область, 21 сентября, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области построят новый полигон для твёрдых бытовых отходов и мусоросортировочный комплекс. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Владислав Пинаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

По словам чиновника, в городе уже есть три мусоросортировочных комплекса, однако все они находятся в неудовлетворительном состоянии. В частности, один из них не работает, другой давно себя изжил, а на третьем запрещено захоронение твёрдых бытовых отходов.

Строительные работы проходят с опережением графика. Предполагается, что строительство завершат в конце 2023 года.