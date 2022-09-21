Москва, , 06:23 — REGNUM Арбитраж Москвы спустя 1,8 года с начала судебных разбирательств вынес вердикт по иску АО «Открытие Холдинг» к кипрскому активу — Otkritie Investments Cyprus Limited. Иск на общую сумму более 437 млрд рублей был удовлетворён полностью. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В карточке дела 20 сентября 2022 года появилась запись судьи Мороз — «иск удовлетворить полностью». Решение пока не доступно для ознакомления.

В споре, начатом в январе 2021 года, речь шла о взыскании 437 322 094 688 рублей, из которых свыше 363,46 млрд рублей составлял сам долг, а оставшиеся более 73,9 млрд рублей — проценты, которые насчитали за период с сентября 2019 года по январь 2020 года.

Напомним, это не единственный спор между сторонами, и у «Открытие Холдинг» также были претензии к аффилированному с ним офшору на сумму более 36 млрд рублей.