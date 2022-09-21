Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН нуждается в реформировании, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кисида

Кроме того, по его словам, также следует «усилить функции» Организации Объединенных Наций. Кисида призвал поддержать указанную идею «не только словами, но и реальными действиями».

Кроме того, премьер-министр назвал три принципа ООН, к которым стремится Япония: «нераспространение ядерного оружия», «продвижение верховенства закона в международном сообществе», «обеспечение безопасности человека в новой эпохе».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября президент Франции Эммануэль Макрон призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН, а также ограничить право вето стран, которые входят в этот орган.