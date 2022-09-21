Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия рассчитывает стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом он заявил 20 сентября во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

По словам канцлера, Германия готова взять на себя в ООН значительно большую ответственность. На первом этапе — в качестве одного из десяти меняющихся членов Совета Безопасности в 2027 и 2028 годах. А в будущем — как постоянный член Совбеза ООН.

Олаф Шольц «Я прошу вас поддержать нашу кандидатуру — кандидатуру страны, которая уважает принципы ООН, которая предлагает и стремится к сотрудничеству».

Ранее о необходимости увеличить число постоянных членов Совбеза ООН, а также ограничить право вето входящих в него стран, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, Шольц заявил, что Германия не примет референдумы освобождённых регионов бывш. УССР и республик Донбасса о воссоединении с Россией.

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