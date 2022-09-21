Берлин, 21 сентября, 2022, 03:59 — ИА Регнум. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) призвал правящую в Германии коалицию «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и «зелёные») незамедлительно начать поставки нацистскому киевскому режиму тяжёлого вооружения, включая танки западного производства, Leopard и другие. Об этом со ссылкой на заявление фракции ХДС/ХСС 20 сентября сообщает телеканал N-TV.

Тяжелый танк «Тигр» под Харьковом

Утверждается, что оппозиция потребовала от правительства «немедленно дать разрешение на поставку боевых танков, бронетранспортёров и боевых машин пехоты из промышленных запасов на [территорию бывш. УССР]».

из документа ХДС/ХСС «[Германия должна незамедлительно поставить Киеву] тяжёлое вооружение, особенно боевые бронированные машины и более дальнобойную артиллерию, в том числе со складов бундесвера».

В заявлении оппозиционного блока также отмечается, что киевским боевикам необходимо обеспечить «немедленное обучение» навыкам обращения с передаваемой тяжёлой техникой.

По мнению оппозиции, правительство Германии в настоящее время недостаточно выполняет решение бундестага от 28 апреля, которым предусмотрено оказание Киеву всесторонней поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил о необходимости поставки Киеву тяжёлых вооружений, в том числе немецких танков Leopard.