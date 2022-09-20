Мехико, 21 сентября, 2022, 02:30 — ИА Регнум. В штате Табаско, расположенном на юго-востоке Мексики, 20 сентября произошёл взрыв на газопроводе компании Pemex. Об этом региональное управление по чрезвычайным ситуациям сообщает на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации «Мета», деятельность которой запрещена в РФ).

Alquds.co.uk Взрыв и пожар на газопроводе

управление по чрезвычайным ситуациям штата Табаско «По данным Pemex, никто не пострадал, угрозы жителям нет, поскольку самые близкие жилые дома находятся на удалении примерно в два километра».

Отмечается, что к повреждённому участку временно прекращена подача газа. О возможных причинах произошедшего информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в мексиканском штате Пуэбла при работах по устранению нелегальной врезки в районе города Амосока произошёл взрыв на газопроводе компании Pemex.