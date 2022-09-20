Вашингтон, 21 сентября, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Пентагон заключил с американской компанией AeroVironment контракт на производство барражирующих снарядов Switchblade 600 для передачи их Киеву, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Общая сумма договора составляет $2,2 млн. Информация по количеству заказанных снарядов и сроках реализации контракта не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе издание Defense News распространило информацию о том, что США собираются подписать договор на производство 10 боеприпасов Switchblade 600 для киевского режима.