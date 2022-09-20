Вашингтон, 20 сентября, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым увеличить число постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также ограничить право вето входящих в него стран. Об этом он заявил 20 сентября во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Франция предлагает приступить к реформе Совета Безопасности ООН, направленной на расширение представительства в нём», — сказал французский лидер.

В частности, по его мнению, в Совете Безопасности должно быть расширено количество постоянных членов и при этом ограничено «право вето в отношении массовых преступлений». В то же время, подчеркнул Макрон, совет должен сохранить способность «в полной мере играть свою роль».

Намомним, постоянными членами Совета Безопасности ООН являются пять стран — Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Каждая из этих стран обладает правом вето при голосованиях в совете.