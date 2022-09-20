Приштина, Сербия, , 23:40 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 20 сентября в интервью для американского телеканала CNN прокомментировал отношения Косово и Сербии.

Альбин Курти AgronBeqiri

Политик заявил, что возможность военного конфликта между Косово и Сербией не исключена из-за активного военно-экономического сотрудничества Сербии с Россией.

Комментируя недавний визит премьер-министра Сербии Аны Брнабич в Косово, политик выразил убежденность в том, что та смогла воочию убедиться в демократичности Косово, и подчеркнул, что Косово является более независимым, чем Сербия, поскольку последняя зависит от России.

Визит Аны Брнабич в Косово 5 сентября стал первым визитом сербского-премьер-министра в край за последние 6 лет.

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