Париж, 20 сентября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Netflix собирается снять сериал о пожаре в Соборе Парижской Богоматери, произошедшем в 2019 году. Об этом сообщает издание GQ.

Antoninnnnn Нотр-Дам горит

Предстоящее шоу расскажет о пожарных, спасавших исторический памятник в роковую ночь. Дата выхода проекта не раскрывается.

Напомним, пожар в Соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля 2019 года, а к утру следующего дня огонь удалось ликвидировать. В результате пожара произошло обрушение шпиля и части крыши здания.