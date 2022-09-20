Ростов-на-Дону, , 22:47 — REGNUM Сотрудницу министерства промышленности и энергетики Ростовской области заподозрили в мошенничестве. Женщину отправили под домашний арест.

Мошенница Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Меру пресечения начальнику одного из отделов ведомства избрал Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 20 сентября. Предполагаемая злоумышленница пробудет под домашним арестом до 5 ноября.

По данным, которыми владеет «Интерфакс», чиновница попала под уголовное преследование из-за аферы с субсидиями в размере 36 млн рублей на строительство заправки в Ростове-на-Дону.

ИА REGNUM не располагает подтверждением данной информации.